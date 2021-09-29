29.09.2021 (09:45)

В Дагестане артиллеристы Каспийской флотилии увеличили эффективность огневого поражения, применив современные средства разведки

На полигоне Аданак в Дагестане с военнослужащими артиллерийских подразделений Каспийской флотилии (КФл) в рамках подготовки к предстоящим командно-штабным учениям проведена тренировка по стрельбе и управлению огнём (СиУО) в составе батарей.

В ходе тренировки расчёты 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм миномётных комплексов «Сани» выполнили практические стрельбы штатным снарядом с закрытых огневых позиций, выпустив по целям около 200 артиллерийских снарядов и мин. В результате выполнения огневых задач артиллеристы поразили полноразмерные мишени, имитирующие боевую технику и огневые средства условного противника на расстоянии от 3 до 10 км.

Кроме того, расчёты артиллерийских орудий и миномётов выполнили ряд нормативов по занятию и смене огневых позиций, совершению противоогневых маневров, и подготовке к ведению огня в условиях применения «противником» оружия массового поражения.

На командно-наблюдательных пунктах артиллеристы провели разведку целей с использованием современных средств радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, а также лазерных приборов разведки ЛПР-1, что позволило увеличить эффективность огневого поражения целей и оперативность корректировки огня.

Также в полевых условиях личный состав пунктов управления артиллерии отработал элементы организации связи и взаимодействия с подразделениями батальонной тактической группы и расчётами комплексов беспилотных летательных аппаратов. Для эффективного применения артиллерии, обнаружения целей и корректировки огня были задействованы расчёты беспилотников «Орлан-10» и «Элерон-3».

Всего в тренировке по СиУО на полигоне Аданак приняли участие около 300 военнослужащих Каспийской флотилии, было задействовано порядка 50 единиц артиллерийского вооружения и военной техники.

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