29.09.2021 (09:30)

Военнослужащие Пакистана изучат взрывное дело и применение роботов «Уран-6» на совместном учении «Дружба-2021»

Сегодня, в первый день совместных российско-пакистанских учений «Дружба-2021» на Кубани военнослужащие подразделения специального назначения Пакистана изучат применение роботов «Уран-6» и взрывное дело, устройство инженерных заграждений, разминирование местности, объектов и способы преодоления минно-взрывных заграждений.

На совместном учении «Дружба-2021» будет применен новейший робототехнический комплекс «Уран-6», который преодолеет минно-взрывные заграждения и разминирует объекты. Комплекс разминирования представляет собой легкую бронемашину с дистанционным управлением и системами разминирования. В зависимости от используемого трального оборудования машина весит 6-7 тонн.

Военные инженеры Южного военного округа проведут занятия по электрическому способу взрывания элементов конструкции из дерева, стали, кирпича, камня, бетона и железо-бетона. Также военнослужащие Пакистана изучат установку противопехотных и противотанковых мин, самодельных взрывных устройств и невзрывных заграждений.

В учении задействовано около 100 военнослужащих вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО.

Совместное российско-пакистанские учение «Дружба-2021» продлится до 9 октября с.г. и завершится совместным тактико-специальным занятием по действию подразделения при штурме населенного пункта и объектов.

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