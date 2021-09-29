29.09.2021 (09:00)

С разведчиками морской пехоты Каспийской флотилии проведено учение в горах Дагестана

На полигоне Аданак в Дагестане военнослужащие разведывательных подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) отработали учебно-боевые задачи и тактику действий в составе разведывательного отряда и передового разведывательного дозора.

В ходе учения военнослужащие морской пехоты КФл учились действовать небольшими группами в ночных условиях на незнакомой местности без использования осветительных приборов. При отработке практических вопросов морпехи провели рейдовые и разведывательно-поисковые действия с боевой стрельбой из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров БТР-82А.

Также разведчики выполнили маневры, скрытное перемещение в полной экипировке и ориентирование в незнакомой горно-лесистой местности, провели мероприятия по поиску, блокированию, захвату и уничтожению условного противника. В одном из тактических эпизодов разведчики морской пехоты при совершении марша отразили огневую засаду диверсионно-разведывательной группы незаконного вооруженного формирования.

Кроме того, в ходе мероприятий боевой подготовки морские пехотинцы совершенствовали навыки организации наблюдательных постов, устройства разведывательных засад, инженерного оборудования позиций и установки минно-взрывных заграждений.

Всего в учении приняли участие около 200 военнослужащих подразделений морской пехоты КФл, было задействовано порядка 10 единиц бронетранспортёров БТР-82А.

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