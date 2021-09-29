29.09.2021 (08:45)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по баскетболу
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по баскетболу между подразделениями.
В турнире, который проходил в рамках годовой спартакиады среди подразделений ОГРВ ПРРМ приняли участие 8 команд. По условиям проведения состязания, команды были разделены на две группы, из которых по две команды выходили в полуфинал турнира.
По результатам турнира по баскетболу среди подразделений ОГРВ ПРРМ третье место заняла 4 мотострелковая рота, второе место – ремонтная рота, команда роты мобильных средств связи первое место.
Призёры состязаний получили грамоты и медали, а также заработали баллы для своих подразделений в общую зачётную таблицу.
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по радиационной, химической и биологической защите
Метки: