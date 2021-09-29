29.09.2021 (08:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по радиационной, химической и биологической защите

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ).

В занятие по РХБЗ, которое прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, приняло участие около 300 военнослужащих.

Военнослужащие поочередно выполняли нормативы по использованию индивидуальных средств защиты в одиночном порядке, а также в составе отделений, взводов, рот и батальона. В ходе занятия личный состав отработал нормативы по надеванию противогаза, его использованию в случае неисправности и надеванию общевойскового защитного комплекта.

По итогам занятия военнослужащие продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки. Занятие по РХБЗ носило плановый характер.

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