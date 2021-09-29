29.09.2021 (08:00)
Более 250 работников «ЦЖКУ» Минобороны России по Тихоокеанскому флоту привели в порядок обслуживаемые объекты флота
Более 250 работников из состава ЖКС №2 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Тихоокеанскому флоту привели в порядок обслуживаемые объекты флота, находящихся в обслуживании ЖКС.
В ходе мероприятия приведена в порядок территория, расположенная на 5 производственных участках и 3 домоуправлениях, обслуживаемых службой.
Убран сезонный мусор, побелен бордюрный камень, побелены стволы деревьев и обрезаны кроны, приведены в порядок клумбы. Обновлены и покрашены информационные стенды и пожарные щиты.
Весь бытовой и строительный мусор вывезен в места утилизации.
Приведение в порядок закреплённых территорий производится в соответствии с утверждённым графиком ЖКС.
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