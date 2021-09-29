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29.09.2021 (06:00)

Во Владивостоке завершился чемпионат Вооружённых сил РФ по гребно-парусному двоеборью

Во Владивостоке завершился чемпионат Вооружённых сил Российской Федерации по гребно-парусным видам спорта.

Чемпионат проходил во Владивостоке на базе Водной станции спортивного центра морской и физической подготовки ФАУ МО РФ ЦСКА.

В соревнованиях приняли участие 11 команд, представляющих Тихоокеанский, Северный, Балтийский, Черноморский флота, а также Каспийскую флотилию. Кроме того, за победу боролись курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова, Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова, Военного института физической культуры (ВИФК) и ВУНЦ ВМФ «ВМА».

Соревнования проходили на базе Водной станции Спортивного центра (морской и физической подготовки, г.Владивосток) ФАУ МО РФ ЦСКА.

По итогам состязаний звание Чемпионов завоевали курсанты ВУНЦ ВМФ «ВМА».

Серебряными призёрами стали курсанты ВИФК. Бронзу взяли курсанты ЧВВМУ им. П.С. Нахимова.

Всем членам команд, занявшим пьедестал почёта, будут присвоены звания мастеров спорта по гребно-парусному двоеборью.

Обеспечение безопасности проведения всех спортивных мероприятий осуществляли военнослужащие Тихоокеанского флота.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Спорт
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