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29.09.2021 (07:00)

Военнослужащие России и Пакистана посадили «Аллею Дружбы» в Краснодарском крае во время совместных учений

В Краснодарском крае в городе Горячий Ключ военнослужащие России и Пакистана посадили «Аллею Дружбы» перед началом российско-пакистанского военного учения «Дружба-2021».

Новая аллея была посажена в честь открытия шестых совместных российско-пакистанских учений, которые стартовали 28 сентября с.г. на полигоне Молькино.

Подразделения специального назначения посадили по шесть деревьев рода ясень.

После торжественной церемонии участники учения и приглашённые гости возложили цветы и венки к памятнику героев Великой Отечественной войны на мемориале «Вечный огонь».

В мероприятии приняли участие около 130 военнослужащих от России и Исламской Республики Пакистан, командование Ставропольско общевойсковой армии ЮВО во главе с генерал-майором  Валерием Плохотнюком, военный атташе посольства Пакистана в России по вопросам обороны бригадный генерал Махмуд Рашид и мэр города Горячий Ключ Сергей Белопольский.

Совместные российско-пакистанские  учения продлятся до 9 сентября с.г. и завершатся совместным тактико-специальным занятием по действию штурмовой роты при штурме населенных пунктов и объектов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения
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