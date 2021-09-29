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29.09.2021 (05:30)

Ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» успешно поразили крылатыми ракетами надводные мишени в рамках учения у побережья Камчатки

Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Варяг» и атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) «Омск» в ходе планового учения провели в акватории Тихого океана совместную ракетную стрельбу крылатыми ракетами по морской цели.

Корабль условного противника обозначало судно-мишень.

В рамках учения Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» произвёл пуск крылатой ракеты «Вулкан», а экипаж АПРК «Омск» из подводного положения выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит».

По данным объективного контроля обе ракеты успешно поразили мишень, расположенную на расстоянии свыше 450 километров.

Безопасность выполнения боевого упражнения и закрытие района проведения стрельб обеспечивали около 12 кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота. Для объективного контроля результатов выполнения стрельбы привлекались самолёты морской авиации и беспилотные летательные аппараты.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Учения
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