29.09.2021 (05:00)

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе провели комплексную тренировку по предотвращению возможных нарушений и обеспечения безопасности на наблюдательных постах



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы в Нагорном Карабахе провели комплексную тренировку по предотвращению возможных нарушений и обеспечения безопасности на наблюдательных постах

В рамках планового занятия по боевой подготовке российские миротворцы в Нагорном Карабахе провели комплексную тренировку по предотвращению возможных нарушений и обеспечения безопасности на наблюдательных постах в зоне ответственности «Север». В ходе тренировки личный состав отработал задачи по предотвращению провокационных действий и отражения нападения на наблюдательный пост.

«Эффективность выполнения задач во многом зависит от уровня сформированности профессионально важных качеств военнослужащих. Мероприятия психологической подготовки встроены в распорядок наблюдательного поста и направлены на формирование навыков наблюдательности, внимания, оценки и оптимизации своего психоэмоционального состояния», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Алексей Фомин. «Данные упражнения направлены на развитие навыков прицеливания стрелка в различных условиях обстановки, в том числе при его передвижении по пересеченной местности, в сложных условиях видимости. Данные военнослужащие помогали имитировать воздействия негативных факторов», - пояснил Фомин.

При получении сигнала миротворцы в кратчайшее время выполнили действия при выходе из места расположения, заняли оборону на заранее оборудованных позициях. Для усиления обороны поста были задействованы дежурные подразделения на бронетранспортерах БТР-82А.

Управление подразделениями выполняется с помощью современных радиостанций «Азарт», которые передают сигналы по защищённым каналам связи.

«Габионы используются достаточно давно. Они являются простым и эффективным средством фортификационных сооружений. Возводятся они достаточно просто. Любыми подручными средствами они наполняются, в том числе землей, песком, гравием и камнями. Является эффективным средством защиты личного состава, вооружения и военной техники от осколков и боеприпасов различного калибра», рассказал - представитель российского миротворческого контингента Максим Абрамов. «Данный блочно-модульный городок рассчитан для проживания до 50 военнослужащих в температурных режимах от плюс 35 до минус 45 градусов. В данном модуле находится все необходимое, просторное спальное расположение и столовая. Особые комнаты, посещаемые личным составом в свободное время спортивный зал, комната информирования и досуга, баня и комната отдыха», - уточнил он.

Российские миротворцы несут службу на 27-ми наблюдательных постах Нагорного Карабаха, обеспечивая безопасность в регионе.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Помимо контроля за обстановкой в зоне ответственности, личный состав наблюдательных постов российского миротворческого контингента в плановом порядке осуществляет мероприятия боевой подготовки и проводит тренировки.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице