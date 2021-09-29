Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.09.2021 (03:30)

В Энгельсском соединении дальней авиации прошло практическое занятие по дезинфекции имущества

В Саратовской области на базе Энгельсского авиационного соединения дальней авиации прошло практическое занятие по эксплуатации дезинфекционно-душевой установки на базе автомобиля ГАЗ-66.

Во время занятия военнослужащие отработали навыки по развертыванию на установленной местности дезинфекционно-душевой установки, а также подготовке к работе и запуску парового котла комбинированного типа РИ-5М.

Личный состав отработал действия по установке и подготовке к работе душевого прибора и резинотканевых резервуаров.

Также выполнили подачу горячей воды на душевое устройство, произвели дезинфекцию паровоздушным и пароформалиновым методом одежды, обуви, белья и постельных принадлежностей.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Новости по теме:
В Калужской области открыли мемориальные доски в память о погибших при исполнении летчиках
В Москве в формате видеоконференцсвязи прошло заседание Военного совета военно-транспортной авиации
В Заполярье военнослужащие дальней авиации приступили к переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации
В Твери прошла встреча суворовцев с дважды Героем Советского Союза летчиком-космонавтом Владимиром Джанибековым

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false