29.09.2021 (03:30)
В Энгельсском соединении дальней авиации прошло практическое занятие по дезинфекции имущества
В Саратовской области на базе Энгельсского авиационного соединения дальней авиации прошло практическое занятие по эксплуатации дезинфекционно-душевой установки на базе автомобиля ГАЗ-66.
Во время занятия военнослужащие отработали навыки по развертыванию на установленной местности дезинфекционно-душевой установки, а также подготовке к работе и запуску парового котла комбинированного типа РИ-5М.
Личный состав отработал действия по установке и подготовке к работе душевого прибора и резинотканевых резервуаров.
Также выполнили подачу горячей воды на душевое устройство, произвели дезинфекцию паровоздушным и пароформалиновым методом одежды, обуви, белья и постельных принадлежностей.
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