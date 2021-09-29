29.09.2021 (01:30)

В Калужской области открыли мемориальные доски в память о погибших при исполнении летчиках

В Калужской области военнослужащие дальней авиации приняли участие в мероприятиях, посвященных открытию мемориальных досок в память о погибших при исполнении служебных обязанностей летчиках.

Памятные доски установили на домах, где проживали военнослужащие, командир тяжелого авиационного бомбардировочного полка полковника Вадим Белослюдцев и штурман майор Денис Султанов.

В мероприятии приняли участие генерал армии в отставке Владимир Исаков, командир авиационного полка Олег Тимошин, глава Кировской районной администрации Игорь Феденков, архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, а также родственники погибших, военнослужащие и местные жители.

В завершение мероприятия в память о погибших присутствующие возложили цветы к мемориальным доскам.

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