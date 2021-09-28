28.09.2021 (23:00)

В Москве почтили память генерала армии Алексея Антонова

В Москве у Кремлевской стены в день 125-летия генерала армии Алексея Антонова состоялось мемориальное мероприятие с участием офицеров Главного командования Сухопутных войск.

На мероприятии, в котором также присутствовали представители Фонда памяти полководцев Победы, Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов, военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации были возложены цветы к месту захоронения военачальника.

Также состоялся митинг, на котором вспоминали заслуги генерала Антонова, его роль в разработке стратегических операций, отзывы современников.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице