28.09.2021 (23:00)
В Москве почтили память генерала армии Алексея Антонова
В Москве у Кремлевской стены в день 125-летия генерала армии Алексея Антонова состоялось мемориальное мероприятие с участием офицеров Главного командования Сухопутных войск.
На мероприятии, в котором также присутствовали представители Фонда памяти полководцев Победы, Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов, военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации были возложены цветы к месту захоронения военачальника.
Также состоялся митинг, на котором вспоминали заслуги генерала Антонова, его роль в разработке стратегических операций, отзывы современников.
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