28.09.2021 (22:30)

В Тюмени завершился чемпионат по самбо в рамках спартакиады инженерных войск ВС РФ

На базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова завершился чемпионат по самбо в рамках очередного этапа ежегодной спартакиады инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Участие в турнире приняли 12 команд от соединений, воинских частей и организаций центрального подчинения, а также отдельных инженерно-саперных бригад, инженерно-саперных и морских инженерных полков окружного подчинения. Каждая их команд включала в себя до 8 военнослужащих по призыву и контракту. Спортсмены соревновались в специальной одежде.

Борьба за призовые места развернулась в восьми весовых категориях: от 53 до свыше 98 кг. В соревнованиях приняли участие 3 мастера спорта, 10 кандидатов в мастера спорта и более 30 военнослужащих, имеющих спортивные разряды по самбо.

В ходе напряженной борьбы первое общекомандное место заняла команда Тюменского ВВИКУ. Второе место у соединения инженерных войск Восточного военного округа, третье – за Межвидовым региональным учебным центром инженерных войск (г. Кстово).

Кроме того, команда от Тюменского ВВИКУ принимала участие в прошедшем Чемпионате Вооруженных Сил по регби-7, где заняла 3 место.

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