28.09.2021 (22:00)

Военнослужащие Северного флота и поисковики перезахоронили останки защитницы Советского Заполярья на полуострове Рыбачий

Военнослужащие радиотехнического полка ПВО Северного флота, морские пехотинцы и представители поискового движения Мурманской области провели церемонию перезахоронение на воинском мемориальном кладбище возле посёлка Вайда-Губа (Мурманская область) останков красноармейца-снайпера Марии Степырёвой, 1920 г.р., погибшей в 1944 года.

Воины-североморцы отдали воинские почести защитнице Советского Заполярья и выполнили троекратный залп из автоматов Калашникова.

Одиночная могила, где была погребена защитница Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, было обнаружено этим летом участниками поискового отряда «Север» на полуострове Рыбачий.

Захоронение 76-летней давности было размыто дождями и талыми водами. Во избежание его дальнейшего разрушения, администрацией Печенгского округа и военным комиссариатом Мурманской области на основании действующего законодательства об увековечении памяти погибших при защите Отечества принято решение о переносе останков Марии Степырёвой.

Перевозка останков защитницы Заполярья была выполнена на бронетранспортёре БТР-80 бригады морской пехоты Северного флота.

Красноармеец Степырёва Мария Васильевна, 1920 г.р., уроженка деревни Выставка Ямского сельсовета Котласского района Архангельской области, воевала в составе войсковой части 40660, предположительно в должности снайпера участвовала в Петсамо-Киркенесской наступательной операции войск Карельского фронта при поддержке сил Северного флота. Скончалась от полученных ран в декабре 1944 года. Извещение о её смерти осталось невостребованным, поскольку муж пропал без вести на фронте, а других родственников найдено не было.

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