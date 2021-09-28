28.09.2021 (21:15)

Тральщики Балтийского флота «Александр Обухов» и «Леонид Соболев» вернулись в базу после выполнения учебно-боевых задач в Балтийском море

Базовые тральщики соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы Балтийского флота «Александр Обухов» и «Леонид Соболев» вернулись в пункт постоянного базирования г. Балтийск после выполнения плановых задач в акватории Финского залива.

На берегу экипажи кораблей встретил временно исполняющий обязанности командира Балтийской военно-морской базы капитан 1 ранга Сергей Волков, который принял доклад старшего похода капитана 2 ранга Валентина Исупова об успешном выполнении боевой задачи.

Во время выхода в море экипажи базовых тральщиков Балтийского флота выполняли задачи по ликвидации остаточной минной опасности в одном из районов Финского залива.

Экипажами кораблей с помощью штатного оборудования было обнаружено около 20 гальваноударных якорных и донных магнитных мин времен Великой Отечественной войны, которые в последствии были уничтожены методом подрыва прямо на месте.

Большинство опасных находок было обнаружено и уничтожено при помощи новейшего оборудования, установленного на базовом тральщике «Александр Обухов» – гидроакустической станции «Александрит», телеуправляемого аппарата «Си Скан» и одного из самоходных телеуправляемых аппаратов, находящихся на корабле.

Задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов для экипажей минно-тральных кораблей Балтийского флота являются плановыми и выполняются в районах интенсивных морских сражений Второй мировой войны в Балтийском море.

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