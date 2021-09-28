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28.09.2021 (21:00)

Курсанты Сызранского училища отработали боевое применение вертолётов Ми-8 и Ми-24 под Самарой

Курсанты Сызранского филиала Военно-воздушной академии отработали в Самарской области боевое применение вертолётов Ми-8 и Ми-24.

Практические действия с пилотированием транспортно-боевых и ударных вертолетов проходили в рамках учебного процесса. В них приняли участие около 90 курсантов, в том числе иностранного факультета, где учатся представители ближнего и дальнего зарубежья. Все действия выполнялись под пристальным контролем опытных инструкторов. Курсанты отработали стрельбу из авиационных пушек и пуски неуправляемых ракет. Также курсанты выполнили полёты по намеченным маршрутам и посадку на условно неподготовленные площадки.

К практическим действиям будущие офицеры были допущены после сдачи экзаменов на специальных тренажерах

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военное образование , Центральный военный округ , Армейская авиация , Вертолеты
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