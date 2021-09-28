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28.09.2021 (20:30)

Начальник ЦСКА полковник А.Громов принимает участие в совещании координационного комитета по проведению 4-х зимних Всемирных военных игр

В период с 27 по 30 сентября в Германии проходит совещание координационного комитета по организации и проведению 4-х зимних Всемирных военных игр 2022 года.

В совещании принимает участие начальник ЦСКА, президент спортивного комитета CISM по скалолазанию полковник Артем Громов и заместитель начальника команды – старший тренер спортивной команды (по скалолазанию) ЦСКА, член спортивного комитета CISM по скалолазанию Дмитрий Бычков.

Также в мероприятии принимают участие представители генерального секретариата Международного совета военного спорта, руководство организационного комитета Игр и президенты спортивных комитетов по видам спорта, включённым в программу 4-х зимних Всемирных военных игр 2022 года.

Напомним, что соревнования пройдут с 21 по 28 марта 2022 года в Германии. Награды будут разыграны в 9 видах спорта.

В ходе совещания участники обсуждают актуальные вопросы проведения соревнований. Руководители спортивных комитетов CISM оценивают состояние спортивных объектов, на которых буду проходить соревнования. Также окончательно согласовывают график проведения тренировок и самих соревнований.

По окончанию работы координационного комитета президентами спортивных комитетов CISM будет дана оценка готовности Германии к проведению Игр.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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