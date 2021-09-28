28.09.2021 (20:00)

В Москве 4 и 5 октября пройдут отборочные этапы 16-го Всероссийского фестиваля «Катюша»

Отборочные этапы 16-го Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша», пройдут в Центральном Доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе 4 и 5 октября.

Традиционно в фестивале примут участие ветераны и военнослужащие Вооруженных Сил РФ, курсанты и гражданский персонал Минобороны России, а также представители МЧС, Федеральной таможенной службы России и Федеральной службы войск национальной гвардии.

Конкурсантам предстоит соревноваться как в вокальном мастерстве, так и в искусстве владения музыкальными инструментами. Авторская песня, исполнение вокальных композиций профессиональных авторов, вокально-инструментальный, вокальный ансамбль или сольное исполнение - для каждого таланта своя номинация.

«Воин Содружества» - именно так звучит название номинации, которая собирает профессиональные творческие коллективы и сольных исполнителей военных ведомств стран-участниц СНГ. Ныне свои таланты на фестиваль делегировали республики Азербайджан, Армения, Беларусь и Киргизия.

Что касается основных номинаций, то заявки на участие в фестивале подали более 1000 конкурсантов со всех уголков страны, 65 из них, представляющие 30 регионов России, уже получили путевки в полуфинал, и совсем скоро станут известны имена тех, кто поборется за Гран-при в финале, который в присутствии высокопрофессионального жюри пройдет 8 октября в ЦДРА.

«Фестиваль проводится уже 16 лет подряд, и этот год, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, не стал исключением. По-настоящему народный праздник творчества, получивший большую популярность среди военнослужащих и членов их семей, вновь рад встречи с участниками», -отметила художественный руководитель ЦДРА, режиссер фестиваля Ирина Титова.



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