28.09.2021 (19:00)

Ракетные полки ПГРК «Ярс» осваивают новые районы боевого патрулирования в Свердловской области

В ходе командно-штабного учения с Тагильским ракетным соединением ракетные полки, оснащённые ПГРК «Ярс», осваивают новые районы боевого патрулирования.

Впервые в ходе учений РВСН в Свердловской области при совершении интенсивных маневренных действий, ракетные полки прокладывают маршруты с учетом возможностей и тактико-технических характеристик новейших ракетных комплексов.

Масштабные учения позволяют проверить готовность ракетного соединения действовать в условиях с непредсказуемыми изменениями обстановки.

В ходе выполнения практических задач создавались условия с различными вариантами схем управления воинскими частями и подразделениями, в том числе нижестоящими пунктами управления за вышестоящие. Это позволяет гарантировано доводить приказы (сигналы) до всех пунктов управления и автономных пусковых установок с учётом имеющихся радиосредств.

В общей сложности в проведении учения задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице