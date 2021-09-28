28.09.2021 (18:30)

Чемпионы Армейских международных игр–2021 приняли участие во встрече с военнослужащими

В настоящий момент более 70 военнослужащих проходят трехмесячный курс обучения в пункте подготовки хабаровского соединения 12 Главного управления Минобороны России. С ними проводятся комплекс занятий как общевойсковой тематики, так и специальные занятия по профессиональному направлению военно-учетной специальности.

Сегодня в рамках военно-политической работы с личным составом пункта подготовки организована встреча с военнослужащими – победителями конкурса АрМИ-2021 аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район».

В ходе встречи чемпионы АрМИ-2021 капитан Валерий Бабаев и младший сержант Максим Сырьев поделились с вновь прибывшими военнослужащими опытом, полученным при участии в конкурсах профессионального мастерства всеармейского и международного форматов, ответили на вопросы о подготовке команд и критериях предъявляемых к участникам соревнований.

Конкурс «Аварийный район» проводился на территории Социалистической Республики Вьетнам в период с 21 августа по 4 сентября. В конкурсе принимали участия штатные аварийно-спасательные формирования оборонных структур силовых ведомств России, Беларуси, Вьетнама, Лаоса и Мали.

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