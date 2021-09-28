28.09.2021 (17:50)

Военнослужащие ЦВО сорвали наступление условного противника в предгорьях Западного Саяна

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения на полигоне Кара-Хаак сорвали наступление условного противника в предгорьях Западного Саяна.

По замыслу учения военнослужащие разведывательного подразделения во взаимодействии с расчетом БпЛА «Орлан-10», выявили движение условного противника, который совершал марш по горному ущелью для обхода обороняющихся войск с фланга. Для срыва его наступления командованием были задействованы мобильные тактические группы в состав которых вошли мотострелки, снайперы, инженеры, расчеты БпЛА.

По прибытию в назначенный район военнослужащие устроили засаду на маршруте выдвижения колонны и заминировали участок дорожного полотна, используя минный шлагбаум. Кроме этого, для снайперских пар и гранатометных расчетов были подготовлены замаскированные позиции для стрельбы. По прибытию условного противника военнослужащие произвели подрыв головной машины в колонне и шквальным огнем из всех видов стрелкового оружия ликвидировали неприятеля. Технику «противника» уничтожили гранатометчики из РПГ-7В.

В учении на полигоне Кара-Хаак было задействовано свыше 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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