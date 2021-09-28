28.09.2021 (18:00)

В Центральном военно-морском музее откроется новая выставка «Августейшие генерал-адмиралы Российского флота»

30 сентября в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого откроется новая выставка «Августейшие генерал-адмиралы Российского флота».

На выставке, кураторами которой выступили научные сотрудники музея Светлана Васильева и Василина Трубилко, будут представлены личные вещи августейших особ – генерал-адмиралов, их оружие, предметы обихода, подарки, печатные издания с экслибрисами. Интерес посетителей вызовут и такие уникальные документы, как подлинный строевой рапорт, подписанный великим князем Павлом Петровичем, а также копии документов Российского государственного архива с личными подписями августейших особ.

Генерал-адмирал ? высший воинский чин (звание) и должность на флоте Российской империи. Согласно Табели о рангах, введенной Петром Великим, это звание соответствовало чинам генерал-фельдмаршала, канцлера и действительного тайного советника 1-го класса.

В истории Российского флота до 1762 года генерал-адмиралов было трое: граф Ф.М. Апраксин, граф А.И. Остерман, князь М.М. Голицын.

С 1762 года звание генерал-адмирала стало присваиваться только членам царской семьи. Великий князь Павел Петрович был назначен генерал-адмиралом восьми лет от роду, оставив себе это звание и будучи императором. Начиная с императора Николая I, вторые сыновья в царской семье уже с рождения предназначались к морской службе.

Самым молодым генерал-адмиралом стал великий князь Константин Николаевич, назначенный на должность в возрасте четырех лет. Об этом свидетельствует его представленный на выставке мундир, который впору лишь современным первоклашкам.

Последним генерал-адмиралом стал великий князь Алексей Александрович, пожалованный в этот чин в 33 года. В младенчестве Алексей Александрович не был чужд морской службе. Убедиться в этом поможет его боцманская сигнальная дудка с примечательной гравировкой: «Гвардейского экипажа матрос Алексей Романов. На службе состоит 4 года. От роду 4 года. 20 мая 1854 года».

Год смерти Алексея Александрович (1908 г.) совпал с 200-летним юбилеем существования в русском флоте воинского звания «генерал-адмирал». После кончины великого князя Алексея Александровича звание «генерал-адмирал» в Российском флоте никому не присваивалось.

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