28.09.2021 (17:35)

Экипаж строящегося корвета «Проворный» прибыл для обучения в Санкт-Петербург

Экипаж новейшего корвета проекта 20385 «Проворный», строящегося на судостроительном предприятии «Северная верфь», прибыл в Санкт-Петербург для обучения в Объединенном учебном центре ВМФ России.

О готовности учебно-материальной части и тренажерных комплексов Центра к обучению экипажа корвета «Проворный» доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову.

Экипаж сформирован на Тихоокеанском флоте и за время обучения в Объединенном центре ВМФ, которое продлится до ноября месяца текущего года, пройдет комплексную подготовку, позволяющую грамотно и профессионально эксплуатировать технику и вооружение корвета.

В ходе обучения будут отработаны навыки действий корабельных боевых расчетов, вопросы эксплуатации общекорабельных систем, оружия и радиотехнического обучения. Также в процессе обучения будет выполнена учебная программа по подготовке к борьбе за живучесть корабля.

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