28.09.2021 (16:05)

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении стартовал чемпионат ВДВ по парашютному спорту

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении состоялось открытие 61-го чемпионата Воздушно-десантных войск и второго чемпионата ВДВ на Кубок командующего ВДВ по парашютному спорту.

Более 150 участников из Рязани, Санкт-Петербурга, Пскова, Ульяновска, Тулы, Новороссийска, Уссурийска, Иванова и других городов страны, в течение двух недель на аэродроме Ясюниха города Иваново, будут соревноваться в мастерстве выполнения одиночных и групповых прыжков с парашютом.

Военные спортсмены будут десантироваться из вертолета МИ-8 и состязаться в групповой акробатике на высоте свыше тысячи метров. При этом, четыре спортсмена будут выполнять комплекс элементов воздушной акробатики, а пятый член сборной команды вести видеофиксацию в целях организации судейства. Спортсменам за 35 - 40 секунд нужно выполнить максимальное количество перестроений в состоянии свободного падения.

Построение воздушных фигур спортсменами отрабатывается сначала на земле, после чего будут выполняться непосредственно в небе. Комбинации различных фигур, которые нужно будет выполнить, выдаются судьями в день соревнований. За выполнение каждого упражнения спортсмены получают баллы, которые суммируются и формируют рейтинг команды-участницы.

По условиям чемпионата групповая акробатика будет осуществляется конкурсантами при совершении прыжков с высоты 2700, 3200 и 3500 метров.

В рамках соревнований также пройдут прыжки парашютистов на точность. Прыжок совершается с высоты 1000 метров. Спортсмен определяет направление, скорость и силу ветра. Задача конкурсанта приземлиться «в ноль» - метку в круге диаметром 2 см.

Большая часть участников чемпионата – военнослужащие Воздушно-десантных войск, но поскольку чемпионат ВДВ открытый, то в нем участвуют сборные ДОСААФ, Западного военного округа и Воздушно-космических сил, а также гражданские спортивные аэроклубы.

Церемония награждения лучших спортсменов и команд состоится в Ивановском областном драматическом театре 10 октября текущего года.

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