28.09.2021 (17:40)

Ударные и транспортно-боевые вертолеты ЦВО вернулись на аэродромы базирования после учения «Мирная миссия-2021»

Ударные Ми-24 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 Центрального военного округа вернулись на аэродромы базирования после участия в совместном военном антитеррористическом командно-штабном учении государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия - 2021» на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Экипажи более 20 вертолетов выполнили перелет на аэродромы, дислоцированные в Челябинской, Свердловской и Новосибирской областях, преодолев расстояния от 600 до более 2000 километров.

В ходе международного антитеррористического учения «Мирная миссия-2021», экипажи армейской авиации были задействованы в отработке трех тактических эпизодов, в рамках которых оказали огневую поддержку наземным силам, выполнили постановку минных заграждений с воздуха, высадили тактический воздушный десант объединенной группировки войск, а также выполнили задачи по транспортному обеспечению проведения международного учения «Мирная миссия-2021».

Совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия – 2021» проходило с 20 по 24-е сентября 2021 г. на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Главными целями учения являлись: совершенствование слаженности органов управления коалиционной группировкой войск при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции, обмен опытом противодействия терроризму, а также освоение основных тактических приемов и способов действий сил (войск) под руководством совместного органа военного управления.

Совместное антитеррористическое учение государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия» проводится раз в два года с момента создания организации в 2001 году.

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