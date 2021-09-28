28.09.2021 (17:45)

Военнослужащие Беломорской военно-морской базы поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны

В гарнизоне Северодвинск, где располагается Беломорская военно-морская база Северного флота (СФ), прошли торжественные мероприятия, посвящённые 95-летию участника Великой Отечественной войны и почётного гражданина Северодвинска Сергея Николаевича Табанина.

В 17 лет он добровольцем ушёл на фронт. Служил гидроакустиком на подводной лодке Северного флота, был участником боевых походов, сопровождал союзные конвои. После военной службы работал в городе Архангельске на руководящих должностях в органах внутренних дел и в партийном комитете. На заслуженный отдых он вышел в звании полковника милиции.

Сергей Николаевич награждён орденами Отечественной войны II степени и «Знак Почёта», медалями «За Победу над Германией» и «За оборону Заполярья» и другими. В числе наград ветерана – медаль «За сопровождение союзных конвоев», вручённая ему от имени королевы Великобритании.

С праздником юбиляра поздравили: командир Беломорской ВМБ контр-адмирал Олег Зверев и начальник УМВД России по Архангельской области генерал-майор полиции Александр Прядко, глава города Северодвинска Игорь Скубенко и другие должностные лица.

Юбиляр поблагодарил всех за подарки, поздравления и выразил надежду на то, что все добрые пожелания обязательно исполнятся. Тем более, повод вновь собраться будет в ноябре, когда Табанины отметят круглую дату – 65 лет со дня своей свадьбы.

Для Сергея Николаевича и Надежды Михайловны Табаниных, их родных и соседей прямо во дворе их дома был организован концерт, в котором выступили: эстрадный ансамбль Беломорской военно-морской базы «Северное сияние», ансамбль барабанщиц профсоюзной организации АО «ЦС «Звёздочка» и ансамбль «Казачья вольница».

В знак благодарности от всех жителей Поморья на фасаде дома, где живёт ветеран, установили мемориальную доску.

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