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28.09.2021 (17:15)

Гранатометчики танковой армии ЗВО уничтожили танки условного противника в Московской области

Гранатометчики гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили танки условного противника в Московской области.

Практические стрельбы с применением ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» проходят на модернизированном полигоне Головеньки Кантемировской танковой дивизии ЗВО.

Также практические занятия с гранатометчиками проходят на военных полигонах в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях с привлечением более 1,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей танкового объединения ЗВО.

Особое внимание военнослужащие уделяют различным способам скрытного передвижения и поражения целей с применением приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и корректированию огня, а также современному опыту ведения локальных военных конфликтов в городских условиях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , ПВО , Западный военный округ
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