28.09.2021 (17:15)
Гранатометчики танковой армии ЗВО уничтожили танки условного противника в Московской области
Гранатометчики гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили танки условного противника в Московской области.
Практические стрельбы с применением ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» проходят на модернизированном полигоне Головеньки Кантемировской танковой дивизии ЗВО.
Также практические занятия с гранатометчиками проходят на военных полигонах в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях с привлечением более 1,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей танкового объединения ЗВО.
Особое внимание военнослужащие уделяют различным способам скрытного передвижения и поражения целей с применением приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и корректированию огня, а также современному опыту ведения локальных военных конфликтов в городских условиях.