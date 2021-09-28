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28.09.2021 (16:45)

В Сибири спецназ ЦВО уничтожил группу условного бандформирования

Военнослужащие дислоцированных в Новосибирской области подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) выявили и уничтожили условное незаконное вооруженное формирование.

По замыслу учения разведывательные подразделения обнаружили в лесистой местности лагерь условного противника. После этого в район выполнения учебно-боевой задачи на вертолетах Ми-8АМТШ выдвинулись группы спецназа. Они с высоты 3 тыс. м десантировались с парашютными системами «Арбалет-2», после чего совершили 50-километровый марш и ликвидировали условного противника. Все цели были поражены из штатного оружия, такого как автоматы АК-12, пулеметы «Печенег» и винтовки ВСС «Винторез».

В учении принимали участие 500 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спецназ
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