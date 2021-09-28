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28.09.2021 (17:55)

В Санкт-Петербурге проходит тренировочный сбор сборной ВС РФ по водно-спасательному многоборью

В спортивном комплексе (Плавательный) филиала ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) проходит тренировочный сбор по подготовке к чемпионату ВС РФ по водно-спасательному многоборью спортсменов сборной Вооруженных Сил Российской Федерации во главе с начальником команды – старшим тренером спортивной команды (по плаванию и прыжкам в воду) ЦСКА майором Алексеем Алениным.

На сборе сейчас находятся спортсмены ЦСКА, из которых полностью состоит сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации. Среди них – капитан Павел Кабанов и прапорщик Мария Патласова, капитан Николай Потураев, лейтенант Николай Скворцов, прапорщик Евгений Куликов, прапорщик Валерия Барановская и младший сержант Елизавета Клементьева. Также в составе есть титулованные пловцы капитан Евгений Лагунов и лейтенант Виктория Белякова, которые успешно переносят свои навыки в плавании на новый вид спорта.

Цель сбора - подготовка к участию в предстоящем чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по водно-спасательному многоборью, который пройдёт на базе филиала ЦСКА, г. Санкт-Петербург в период со 2 по 5 октября. А сам чемпионат – это очередной этап подготовки команды к участию в чемпионате мира CISM, который состоится в июле следующего года в Нидерландах.

Что касается учебно-материальной базы филиала ЦСКА, г. Санкт-Петербург, то она близка к идеальной. Параметры плавательного бассейна в точности соответствуют правилам вида спорта. Также имеется все необходимое оборудование для организации тренировочного процесса и проведения соревнований по виду спорта (манекены, препятствия, спасательные пояса). Тренажёрные залы и восстановительные центры.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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