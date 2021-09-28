28.09.2021 (16:15)

Армейский фигурист выиграл первый этап Кубка России

В Сызрани завершился первый этап Кубка России по фигурному катанию. Фигурист ЦСКА завоевал золотую медаль в одиночном фигурном катании среди мужчин.

Александр Самарин занял первое место с результатом 276,51 балла.

Серебряным призером стал Алексей Ерохов, он набрал 264,53 балла, «бронзу» завоевал Роман Савосин (247,39 балла).

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