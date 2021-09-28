28.09.2021 (15:45)

Российские военнослужащие в Киргизии добровольно сдали кровь и ее компоненты для тяжелобольных

Российские военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии добровольно сдали кровь и ее компоненты для тяжелобольных пациентов в городе Кант. Всего в донорской акции приняли участие 6 военнослужащих.

Сдача крови прошла в добровольном порядке в ответ на обращение администрации местной больницы к командованию российского соединения об оказании помощи.

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Республики Киргизия.

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