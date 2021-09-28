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28.09.2021 (15:15)

В Бурятии боевые пары истребителей МиГ-31БМ ЦВО учились уничтожать воздушные цели

Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) выполнили парные боевые пуски ракет «воздух-воздух» большой дальности действия в ходе летно-тактического учения, завершившегося в Республике Бурятия.

Летчики перехватчиков МиГ-31БМ в рамках одного из тактических эпизодов учения действовали в составе боевых пар. Экипажи обнаружили и уничтожили около 30 воздушных целей на удалении более 100 километров. Боевые пуски ракет «воздух-воздух» летчики выполнили с высоты около 20000 метров по мишеням, имитирующим разведкомплексы и крылатые ракеты условного противника. В ходе заключительного тактического эпизода летно-тактического учения экипажи совершили более 30 учебно-боевых вылетов.

В учении было задействовано 12 самолетов: истребители-перехватчики МиГ-31БМ, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Фронтовая авиация , Центральный военный округ
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