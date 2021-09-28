28.09.2021 (17:30)

Транспортно-боевые вертолеты задействуют для возвращения экологического взвода ЦВО из Заполярья

Транспортно-боевые вертолеты Ми-8 и Ми-26 задействуют для возвращения в пункт постоянной дислокации военнослужащих экологического взвода Центрального военного округа (ЦВО), которые завершили очистку Арктической зоны от загрязнения в районе поселка Волочанка в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Об сообщила начальник службы экологической безопасности ЦВО Юлия Колокольникова.

«Вертолеты в настоящее время находятся на аэродроме Норильска и уже в ближайшее время вылетят к месту размещения военных экологов. Всего предстоит выполнить более 20 вылетов, чтобы вывезти личный состав, имущество и технику, которая была задействована в очистке арктической зоны», - добавила Юлия Колокольникова.

Как сообщалось ранее, с начала июня текущего года военные экологи ЦВО собрали 750 тонн металлолома в ходе очистки арктической зоны, тем самым перевыполнив план на 150 тонн. В ходе работы военнослужащие демонтировали и разрезали 25 металлических конструкций и резервуаров, спрессовали более 5,5 тысяч бочек, подготовив собранный металлолом к транспортировке на места складирования. В очистке арктической зоны от экологического мусора было задействовано более 30 военнослужащих и около 20 единиц специальной и автомобильной техники.

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