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28.09.2021 (16:30)

В Московской области специалисты медицинской службы танковой армии ЗВО отработали реанимационные действия в полевых условиях

В Подмосковье на базе отдельного медицинского батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа со специалистами медицинской службы прошло учение по проведению реанимационных действий с тяжело больными пациентами.

В рамках тренировки медики отработали задачи с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких и дефибрилляторов. Военные врачи отрабатывали реанимационные действия как на условно больных военнослужащих, так и на специализированных манекенах, имитирующих все процессы жизнедеятельности человека. Каждая вводная учения выполнялась на время и по итогам проведения реанимационных действий каждый медик был оценен.

Всего в специальном учении было задействовано порядка 200 военнослужащих медицинской службы Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина
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