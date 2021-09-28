28.09.2021 (17:00)
Военнослужащие подразделения РЭБ армейского корпуса Балтийского флота подавили связь условного противника
В ходе учения в Калининградской области военнослужащие роты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота с помощью комплекса РЭБ «Леер-3» блокировали работу полевого узла связи условного противника.
Кроме того, подразделение РЭБ вело учебный бой с условной диверсионно-разведывательной группой, широко применяя беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Орлан-10».
В учении приняли участие более 100 военнослужащих и было задействовано свыше 20 единиц военной техники мотострелковой дивизии объединения.
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