28.09.2021 (15:30)

На Кубани стартовало совместное российско-пакистанское учение подразделений спецназа «Дружба-2021»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Кубани стартовало совместное российско-пакистанское учение подразделений спецназа «Дружба-2021»

В Краснодарском крае на полигоне Молькино состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-пакистанского военного учения «Дружба-2021».

В ней приняли участие более 130 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.

С напутственным словом к участникам учения обратились начальник штаба 49-й общевойсковой армии Южного военного округа генерал-майор Валерий Плохотнюк и военный атташе посольства Пакистана в России по вопросам обороны бригадный генерал Махмуд Рашид.

В ходе торжественного открытия учения на полигоне прошли показательные выступления подразделения спецназа и инженерных штурмовых подразделений. Также состоялся показ современной техники и вооружения ВС РФ, в ходе которого роботы «Уран-6» и робототехнический комплекс «Кобра-1600» из состава новейшего мобильного инженерного комплекса разминирования (МИКР) исполнили вальс.

После торжественной церемонии приглашённые гости переместились в Горячий Ключ для совместного возложения цветов и венков к памятнику героев Великой Отечественной войны, после которого состоялась посадка аллеи «Дружбы».

«Учение «Дружба-2021» очень важное для нас мероприятие. Мы рады обмену профессиональным опытом военнослужащих наших стран, а также укреплению сотрудничества в военной сфере между подразделениями спецназа России и Пакистана», – отметил Махмуд Рашид.

В учении военнослужащие двух стран отработают взаимодействие при выполнении широкого спектра задач, в частности, по совместному действию сводной штурмовой роты при штурме населенных пунктов и объектов, захваченных незаконными вооруженными формированиями. Также основной задачей подразделений станет ведение боевых действий в городских условиях.

В рамках одиночной подготовки военнослужащие Пакистана выполнят боевые стрельбы из вооружения бронетранспортёра БТР-82А, пистолета Макарова в движении, из снайперской винтовки Драгунова модернизированной (СВД-М), выполнят разборку и сборку автомата Калашникова АК-74М, а также стрельбу из окопа стоя из пулемета (ПКП-М) и автомата АК-74М.

Совместные российско-пакистанские учения продлятся до 6 октября с.г. и завершатся совместным тактико-специальным занятием по действию штурмовой роты при штурме населенных пунктов и объектов.

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