28.09.2021 (16:00)
Спецназовцы ЗВО отработали действия по захвату в плен представителей командного состава условного противника
В Воронежской области военнослужащие роты специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали действия по захвату в плен представителей командного состава условного противника.
В ходе учебного мероприятия группа спецназа определила маршрут колонны легкобронированной техники и выявила в ней местонахождение лидера условного бандформирования. Затем военнослужащие установили на пути движения условного противника мины, с подрывом которых была остановлена колонна.
После этого спецназовцы, блокируя огнем из автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя» подход основных сил условного противника, уничтожили охрану лидера условного бандформирования и захватили его в плен. При отходе военнослужащие заминировали вероятные пути преследования.
В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 60 военнослужащих подразделения специального назначения, было задействовано около 20 единиц военной техники.