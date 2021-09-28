28.09.2021 (16:00)

Спецназовцы ЗВО отработали действия по захвату в плен представителей командного состава условного противника

В Воронежской области военнослужащие роты специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали действия по захвату в плен представителей командного состава условного противника.

В ходе учебного мероприятия группа спецназа определила маршрут колонны легкобронированной техники и выявила в ней местонахождение лидера условного бандформирования. Затем военнослужащие установили на пути движения условного противника мины, с подрывом которых была остановлена колонна.

После этого спецназовцы, блокируя огнем из автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя» подход основных сил условного противника, уничтожили охрану лидера условного бандформирования и захватили его в плен. При отходе военнослужащие заминировали вероятные пути преследования.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 60 военнослужащих подразделения специального назначения, было задействовано около 20 единиц военной техники.

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