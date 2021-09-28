28.09.2021 (15:00)
Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО отработали огневой налет
В Нижегородской области артиллеристы гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) разгромили мобильные группы условного противника.
В ходе учения расчеты артиллерийских самоходных орудий «Мста-С» и реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» выполнили огневые задачи по блокированию наступающего условного противника.
Всего в мероприятии боевой подготовки было задействовано около 500 военнослужащих и свыше 60 единиц вооружения и военной техники артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа.
Новости по теме:
Метки: