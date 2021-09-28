28.09.2021 (14:30)

Первого октября в образовательных организациях ДОСААФ России начнётся новый учебный год

В соответствии с заданием Минобороны России в 2021-2022 учебном году ДОСААФ России должно подготовить более 23 тыс. призывников по двенадцати военно-учетным специальностям. Среди которых: водители автомобилей категории «С» (грузовики), «Д» (автобусы), «Е» (прицепы), водители многоцелевых тягачей с лёгким бронированием (МТЛБ), специальных машин ВКС, предназначенные для обеспечения полётов авиации, инженерного обеспечения войск, Воздушно-десантных войск и войск связи.

В новом учебном году обучение призывников в ДОСААФ России будет осуществляться в 450 школах, расположенных практически во всех субъектах страны. Военно-учетную специальность молодые люди получат за счет государства. Юноши, прошедшие подготовку в оборонном обществе, смогут выполнять свои обязанности сразу по прибытию в воинскую часть без дополнительной подготовки. А после окончания службы по призыву ребята возвращаются домой, имея за плечами рабочий стаж.

Основанием обучения призывника в ДОСААФ по военно-учетной специальности является направление военного комиссариата.

Сегодня перед общественно-государственной организацией стоит задача подготовить по военно-учетной специальности максимальное количество призывников.

У старейшей оборонной организации имеется кадровый потенциал и материальная база для обучения призывников по ВУС для ВДВ, ВМФ, войск связи, ремонтных органов. Параллельно, своей задачей ДОСААФ видит подготовку молодых людей по курсу молодого бойца. Это поможет полностью адаптировать будущих защитников Отечества к военной службе.

По окончанию учебы полученные знания и умения у выпускников принимает военно-экзаменационная комиссия, возглавляемая представителем Минобороны.

Специалисты водительского профиля дополнительно сдают экзамены в ГИБДД. Большинство водителей, проходящих службу в Вооруженных Силах России, прошли обучение в ДОСААФ.

Образовательные организации оборонного общества имеют возможность осуществлять обучение не только призывников, но и населения различных возрастных групп по профессиям рабочих и служащих по 215 специальностям.

Наиболее востребованными на сегодня являются услуги автошкол ДОСААФ. Их всегда отличало высокое качество обучения, возможность будущим водителям отрабатывать практические навыки на высокотехнологичных тренажерах. На вооружении инструкторов и преподавателей – современные информационные технологии в системе обратной связи, которые позволяют оперативно обмениваться информацией, реагировать на запросы обучаемых и контролировать качество преподавания по программе «Автошкола-контроль».

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