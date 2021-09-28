Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.09.2021 (14:00)

В Нижегородской области связисты ЗВО отработали применение беспилотников в качестве ретрансляторов

В Нижегородской области на полигоне Мулино с подразделениями связи гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) прошло тактико-специальное учение. Поднявшись по учебной тревоге, военнослужащие совершили 50-километровый марш в назначенный район. Там они выполнили нормативы по обустройству обороны и по маскировке подвижного пункта связи.

Для увеличения дальности связи между полигоном и пунктом управления военнослужащие запустили летающие ретрансляторы на базе комплекса беспилотных летательных аппаратов.

Также военные связисты проложили кабельные линии, обеспечили устойчивую связь между подразделениями, принимающими участие учении.

Всего в данном мероприятии боевой подготовки приняло участие более 500 военнослужащих и было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В гвардейской танковой армии ЗВО прошла командно-штабная тренировка
В Приднестровье с российскими военнослужащими проведено занятие по противодействию терроризму
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло ночное занятие по вождению
В Кузбассе расчеты БпЛА «Орлан-10» провели поиск и обнаружение замаскированных целей в лесистой местности

Метки:
Западный военный округ , Войска связи , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false