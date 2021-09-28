28.09.2021 (14:00)

В Нижегородской области связисты ЗВО отработали применение беспилотников в качестве ретрансляторов

В Нижегородской области на полигоне Мулино с подразделениями связи гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) прошло тактико-специальное учение. Поднявшись по учебной тревоге, военнослужащие совершили 50-километровый марш в назначенный район. Там они выполнили нормативы по обустройству обороны и по маскировке подвижного пункта связи.

Для увеличения дальности связи между полигоном и пунктом управления военнослужащие запустили летающие ретрансляторы на базе комплекса беспилотных летательных аппаратов.

Также военные связисты проложили кабельные линии, обеспечили устойчивую связь между подразделениями, принимающими участие учении.

Всего в данном мероприятии боевой подготовки приняло участие более 500 военнослужащих и было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники танковой армии ЗВО.

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