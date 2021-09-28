28.09.2021 (13:30)

В Севастополе прошел Крымский военно-исторический фестиваль

В севастопольском парке живой истории «Федюхины высоты» в течение трех дней проходил традиционный, уже восьмой по счету, Крымский военно-исторический фестиваль.

В один из этих дней городской подростково-молодежный центр Ялты организовал для юношей и девушек из патриотических и краеведческих клубов поездку на фестиваль. К тысячелетней истории Тавриды прикоснулись и курсанты ялтинских клубов ДОСААФ.

Ребята посетили восемь исторических площадок различных эпох, на которых стали участниками мастер-класса по стрельбе из лука, поиграли в боулинг пушечными ядрами, своими руками наковали себе памятных монет, на площадке «Холодная война», разделившись на две команды, участвовали в квесте по радиопеленгации, где за 20 минут нашли и «обезвредили» спрятанную на территории парка «вражескую» радиостанцию, с радостью встретились с земляками из клуба исторического танца.

Кульминацией этого дня была реконструкция «Бой за Севастополь - 1944» с участием членов первичного отделения ДОСААФ Ялтинского клуба исторической реконструкции и курсантов военно-патриотических клубов оборонной организации города-курорта. После реконструкции ялтинские юнармейцы произвели холостые выстрелы из исторического оружия Победы.

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