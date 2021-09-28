28.09.2021 (13:00)

В Москве в формате видеоконференцсвязи прошло заседание Военного совета военно-транспортной авиации

В Москве в командовании военно-транспортной авиации в формате закрытой видеоконференцсвязи состоялось заседание Военного совета, под руководством командующего военно-транспортной авиации (ВТА) генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.

В ходе мероприятия были подведены итоги выполнения задач военно-транспортной авиацией в ходе совместного стратегического учения «Запад-2021», боевой подготовки за летний период обучения и поставлены задачи на зимний период.

Кроме того, обсуждались вопросы состояния воинской дисциплины в соединениях и воинских частях ВТА, а также вопросы проведения профилактических мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

В заседании Военного совета принимал участие руководящий состав командования, соединений и воинских частей военно-транспортной авиации.

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