28.09.2021 (12:30)

В гвардейской танковой армии ЗВО прошла командно-штабная тренировка

На территории пяти субъектов Российской Федерации прошла командно-штабная тренировка с руководящим составом гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

В тренировке были задействованы современные комплексы, в том числе «Редут-2УС», пункты управления связи и командно-штабные машины, такие как Р-166 «Артек», П-260, радиорелейные станции Р-419Л1, Р-419-МП «Андромеда-Д», антенные модули Р-431-АМ и радиостанции Р-149АКШ, а также портативные станции спутниковой связи «Белозер».

Кроме того, были задействованы стационарные узлы связи объединения, соединений и воинских частей, а также развернуты на полигонах полевые узлы связи. Офицерский состав решал вводные задачи по управлению войсками по средствам защищенной связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и абонентами.

Всего в ходе тренировки было решено более 40 вводных задач по проведению маневров основных сил, передислокации войск и проведения точечных атак по позициям противника. К тренировке было привлечено более 600 военнослужащих и свыше 150 единиц вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО.

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