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28.09.2021 (00:15)

Ракетный полк ПГРК «Ярс» в ходе командно-штабных учений РВСН приступил к совершению марша на полевую позицию

Ракетный полк ПГРК «Ярс» Тагильского ракетного соединения приступил к совершению марша на полевую позицию. Манёвренные действия в ходе командно-штабного учения в Свердловской области автономные пусковые установки совершают в темное время суток.

На маршрутах движения автономных пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает прохождение колонны через контрольные точки, следит за  радиационной, химической
и биологической обстановкой.

В пунктах пересечения маршрутов, на развилках дорог, труднопроходимых участках,  крутых и длинных спусках и подъемах, проходах через заграждения, и условно зараженных участках  местности выставлены посты регулирования.

В рамках учения подразделения РВСН отрабатываются вопросы взаимодействия с соединениями и частями ЦВО, с органами МЧС и МВД России.

В ходе учения планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям, выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления
и интенсивных действий ДРФ в районах дислокации войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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