28.09.2021 (12:00)

Курсанты Военной академии МТО приняли участие в акции «От русских первопроходцев до покорителей космоса»

В Пензенской области в селе Николаевка состоялось торжественное мероприятие акции «От русских первопроходцев до покорителей космоса». В ней приняли участие военнослужащие филиала Военной академии материально-технического обеспечения (г. Пенза), члены Пензенского областного отделения РГО, жители поселения.

Почётным гостем акции стал Герой России лётчик-космонавт депутат Государственной Думы Российской Федерации, почётный председатель пензенского областного отделения РГО Александр Самокутяев. На площадке Михайловского редута – возводимого здесь деревянного макета русского форта на Аляске – торжественно заложили капсулу времени.

Председатель Пензенского областного отделения РГО Игорь Пантюшов провел обзорную экскурсию для всех участников мероприятия по редуту. Курсанты узнали историю возникновения русского укрепления на Аляске и о связи земляка Лаврентия Загоскина с редутом, а также ознакомились с технологией строения деревянной крепости 19-го столетия.

Письмо в будущее поместили в герметичную капсулу и под торжественную музыку оркестра академии замуровали в специально изготовленной бетонной тумбе, установленной у основания Михайловского редута.

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