28.09.2021 (11:30)

Подводные лодки Черноморского флота провели учение по нанесению ракетного удара по корабельной группе условного противника

В морских полигонах боевой подготовки в акватории Чёрного моря экипажи подводных лодок (ПЛ) «Великий Новгород» и «Старый Оскол» Черноморского флота (ЧФ) нанесли условный ракетный удар по корабельной группе условного противника.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота на 2021 учебный год.

В ходе учения экипажи вертолёта Ка-27ПЛ и самолёта Бе-12 отработали практические навыки по вскрытию и освещению надводной обстановки в различных условиях ведения боевых действий на море с дальнейшей выдачей данных на подводные лодки для подготовки и нанесения ракетного удара.

В свою очередь, экипажи субмарин после получения целеуказаний отработали алгоритм нанесения ракетного удара по разведанным целям путём выполнения электронных пусков.

В учении приняли участие экипажи подводных лодок «Великий Новгород» и «Старый Оскол», самолета амфибии Бе-12, вертолёта Ка-27ПЛ, а также малые противолодочные корабли и вспомогательные суда, выполнявшие роль группировки кораблей условного противника.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице