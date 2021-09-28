28.09.2021 (11:00)

В Приднестровье с российскими военнослужащими проведено занятие по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с военнослужащими артиллерийского склада боеприпасов (с. Колбасна) провели занятие по противодействию терроризму.

К занятию было привлечено около 100 военнослужащих и более 10 единиц военной техники.

По замыслу занятия, условный противник совершил обстрел контрольно-пропускного пункта для отвлечения от наступления основного незаконного формирования. При получении сигнала подразделение противодействия терроризму по тревоге выдвинулось к контрольно-пропускному пункту и при взаимодействии с суточным нарядом блокировали условного противника.

В свою очередь основные силы условных террористов предприняли попытки по проникновению на техническую территорию артиллерийского склада боеприпасов с целью захвата или уничтожения боеприпасов. При выявлении основных сил условного противника в указанный район выдвинулся резерв начальника ОГРВ ПРРМ, где блокировал и уничтожил незаконное вооруженное формирование из вооружения БТР и штатного стрелкового оружия.

По завершении занятия саперы обезвредили взрывные устройства, подразделения ликвидации последствий разобрали заграждения и завалы, а пожарные команды локализовали и потушили очаги возгорания.

Занятие по противодействию терроризму прошло в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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