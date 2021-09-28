28.09.2021 (10:00)

Подразделения Новороссийского соединения ВДВ переброшены в Крым и приступили к планированию боевых действий в рамках тактического учения

В рамках первого этапа тактического учения с десантно-штурмовым и артиллерийским полками Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения подразделения и органы управления соединения и полков осуществили перевозку личного состава и техники комбинированным способом из Краснодарского края на полигон Опук в восточной части Крымского полуострова.

По прибытии в район учения подразделения соединения отработали мероприятия по маскировке и организации боевого охранения, после чего подготовили к работе пункты управления и приступили к планированию боевых действий.

Для отработки учебных вопросов была создана сложная, быстроменяющаяся обстановка, характерная для современных вооруженных конфликтов.

Пункты управления подразделений осуществляли смену районов развертывания. При сборе и обработке информации, оценке обстановки, выработке решений и постановке боевых задач широко применялась автоматизированная система управления войсками «Андромеда-Д», позволяющая охватить все звенья управления от командира соединения до отдельных подразделений и экипажей.

Подразделения связи обеспечили бесперебойное управление войсками в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

Полковое тактическое учение проводится в период с 27 по 29 сентября, в нем задействовано около 2000 военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники Воздушно-десантных войск.

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