28.09.2021 (10:30)

В Петропавловск-Камчатском гарнизоне на объектах Министерства обороны стартовал отопительный сезон

В соответствии с приказом начальника Петропавловск-Камчатского гарнизона на объектах Войск и сил на Северо-востоке России начался отопительный сезон 2021-2022 года.

Ранее были в полном объеме проведены профилактические работы на теплотрассах и тепловых сетях в соединениях, воинских частях и подразделениях, проведены пробные топки котельных, заполнены и опрессованы теплотрассы и тепловые сети на территории соединений, частей и учреждений Министерства обороны.

Тепло подано в установленный срок на более чем 300 различных военных объектов гарнизона, в том числе в военный госпиталь и медицинские учреждения, казарменные помещения и служебный жилой фонд.

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