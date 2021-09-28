28.09.2021 (10:30)
В Петропавловск-Камчатском гарнизоне на объектах Министерства обороны стартовал отопительный сезон
В соответствии с приказом начальника Петропавловск-Камчатского гарнизона на объектах Войск и сил на Северо-востоке России начался отопительный сезон 2021-2022 года.
Ранее были в полном объеме проведены профилактические работы на теплотрассах и тепловых сетях в соединениях, воинских частях и подразделениях, проведены пробные топки котельных, заполнены и опрессованы теплотрассы и тепловые сети на территории соединений, частей и учреждений Министерства обороны.
Тепло подано в установленный срок на более чем 300 различных военных объектов гарнизона, в том числе в военный госпиталь и медицинские учреждения, казарменные помещения и служебный жилой фонд.
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